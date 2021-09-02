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Spor

Uğurcan Çakır'dan maç sonrası tepki

Karadağ maçında formasını Altay'a kaptıran Uğurcan Çakır maçın son anlarında soyunma odası yerine direk takım otobüsüne gitti.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 01:31:00 -
Uğurcan Çakır'dan maç sonrası tepki

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Son dönemde ilk tercih olarak kaleyi koruyan Uğurcan Çakır bu maçta görevi Altay Bayındır'a devretmişti.

Mücadelenin son anlarında frikikten gelen gol sonrası Uğurcan Çakır, takımı beklemeden soyunma odası yerine direkt otobüsüne gitti. Uğurcan yaklaşık 10 dakika otobüste tek başına bekledi.

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