Uğurcan Çakır: Ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattılar

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında 4-2 kaybederek elendikleri Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir de bunlara kardeş takım diyoruz"

"Kayserispor takımını tebrik ediyorum ama taraftar, ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattı. Buraya şampiyon takım gelmiş, o hürmeti beklerdik. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Çok çirkin görüntüler oldu. Çok ayıp. Bir de bunlara kardeş takım diyoruz. Böyle kardeş takım olmaz. Taraftarımız bunları sakın unutmasınlar. Kayserispor takımını tebrik ediyorum sadece."