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Spor Uğurcan Çakır adım adım Premier Lig'e!
Spor

Uğurcan Çakır adım adım Premier Lig'e!

Uğurcan Çakır için Premier Lig'in yeni ekibi Fulham kesenin ağzını açtı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 16:13:00 - 2022-06-26 16:13:13
Uğurcan Çakır adım adım Premier Lig'e!

Uğurcan Çakır için Premier Lig'in yeni ekibi Fulham kesenin ağzını açtı.

 

Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'un başarısında kilit rol oynayan kaptan Uğurcan Çakır için Fulham'ın 17 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

15 MİLYON EURO ALTINA RET

Trabzonspor yönetiminin de Uğurcan için 15 milyon Euro'nun altında gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceği öne sürülmüştü.

Sabah'ta yer alan habere göre; Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Fulham kalesini Uğurcan Çakır transferiyle sağlama almak istyior.

Fulham'ın Trabzonspor'a Uğurcan Çakır için 17 milyon Euro önerdiği ve bordo mavili yönetimin bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Milli kalecinin takımda kalması halinde maaşında ciddi bir artış yapılacağı da iddialar arasında yer alıyordu. 9 milyon TL alan yıldız ismin maaşının 25 milyon TL seviyelerine çekileceği öne sürülmüştü...

 

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