Uğur Yücel 'Utanıyorum' deyip açıkladı! Yıllar sonra acı itiraf

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi VII. Uluslararası Film Festivali’nde usta oyuncu Uğur Yücel gençlerle buluştu. Yücel yaptığı itiraflarla herkesi şaşırttı.

Yücel, "Kendinizi en çok oyuncu mu, yönetmen mi yoksa senarist olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna ""Neyi yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum ama yapamıyorum. Ben bu yaşa kadar hiçbir şey olmadığımı düşünüyorum. Unvanların hepsini kendime konduramıyorum aslında, hâlâ arıyorum." yanıtını verdi.

Yücel "Bazen kendimi izlediğimde beğenmiyorum. Hatta monitörden oyunuma bakarken bağırdığım oluyor. Benim tercihim; yazmak ve yönetmek ama yazmak daha çok sanıyorum." dedi.

"Zeka çok değerli bir şey" diyen Yücel "Beni babam ve dayım keşfediyor. Eve gelenlerin gidenlerin taklidini yapıyormuşum ben 3 yaşındayken. Doktora götürüyorlar beni, 'Zeki bir çocuk ondan şaşkın bakıyor biraz' demiş. Bir taklit yaptım bir gün peltek peltek, babam 'Deha bu çocuk' dedi. Nejdet Abi'nin taklidini çok güzel yapıyordum, babam elime bir pipo verip 'Hadi Necdet Abi'nin taklidini yap' dedi. O keşfetti beni." diye konuştu.

Yücel "Konservatuvar sınavımda babam vardı bir tek veli, Yıldız Kenter sahneye çıktı, 'Uğur Yücel kabul' dedi, babam el kaldırdı. Ama Muhsin Bey'i bile izleyemeden beyin kanamasından öldü ama her akşam masamda vardır." dedi.

Yücel "Yakışıklıydım ama farkında değildim. Aynaya bakıp hah demedim kendime, şu an burada oturduğumda da utanıyorum. Övgüde bulundukları zaman bir varlıkmışım gibi geliyor. Övgü karşısında mahcubum, yergi karşısında kuşağım çok açıktır." ifadelerine yer verdi.