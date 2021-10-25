  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uğur Yücel kimdir nereli kaç yaşında?
Medya

Uğur Yücel kimdir nereli kaç yaşında?

Uğur Yücel kariyeri | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200.bölümüyle yeni sezona ‘merhaba’ diyecek. Dizinin kadrosuna Urfalı Ağa karakteriyle Uğur Yücel dahil oldu. Pek çok kişi Uğur Yücel’in kariyeri, daha önce oynadığı yapımları araştırmaya başladı. Peki, Uğur Yücel kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:10:00 -
Uğur Yücel kimdir nereli kaç yaşında?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezona 12 yeni isimle başlamaya hazırlanıyor. Dizi kadrosuna Urfalı Ağa karakteriyle Uğur Yücel katıldı. Peki, Uğur Yücel kimdir kaç yaşında?

Uğur Yücel kimdir nereli kaç yaşında?

Uğur Yücey 26 Mayıs 1957'de İstanbul'da dünyaya geldi. Uğur Yücel,  İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi ve 1977 yılında tek kişilik bir gösteriyle oyunculuk kariyerine başladı.1975-1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholü’nde çeşitli oyunlarda oynadı. Selamsız Bandosu ve Muhsin Bey (1987) adlı filmlerdeki rolleri ile büyük çapta beğeni topladı.

Uğur Yücel; Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar, Alacakaranlık ve Hırsız Polis gibi dizilerde oynadı; bunlardan Karanlıkta Koşanlar'ın tamamını ve Alacakaranlık'ın bazı bölümlerini (Alican Yücel takma adıyla) yönetti. Karanlıkta Koşanlar dizisinin senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak yazdı; Alacakaranlık'ın yazımına da katkıda bulundu.

Arabesk'le, ‘Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’, Muhsin Bey'le Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödüllerini aldı. İlk sekiz bölümünü çektiği İkinci Bahar adlı TV dizisi ile İletişim Fakültesi En İyi Tv Yönetmeni Ödülünü aldı. Gemide ve Laleli’de Bir Azize filmlerinin müziklerini yaptı. Yönettiği ilk film olan Yazı Tura ile Antalya Film Festivali En İyi Film, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ödülleri dâhil 11 ödül aldı. 2007 yılında sona eren Hırsız Polis isimli dizide rol aldı ve başrollerini Türkan Şoray ile birlikte paylaştığı Hayatımın Kadınısın adlı filmi çekti. 2008 yılında Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinin yönetmeni oldu, ama proje uzun ömürlü olmadı. 2008 - 2010 yılları arasında yayınlanmış olan Canım Ailem adlı TV dizisinde başrol oynamıştır. Kendi yönettiği Ejder Kapanı adlı sinema filminde Kenan İmirzalıoğlu, Nejat İşler, Berrak Tüzünataç ve Ceyda Düvenci ile birlikte başrolü paylaşmıştır. Oyuncu 2013 yılında Aramızda Kalsın adlı dizide Bahattin karakterini canlandırdı. 2017 yılında İçerde adlı dizide Kudret Sönmez karakterini canlandırdı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Madam Anna kim? EDHO Madam Anna'yı kim oynuyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Madam Anna kim? EDHO Madam Anna'yı kim oynuyor?

Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Madam Anna kim? EDHO Madam Anna'yı kim oynuyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Şanlıurfalı ağa kimdir? Şanlıurfalı Ağa'yı kim oynuyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Şanlıurfalı ağa kimdir? Şanlıurfalı Ağa'yı kim oynuyor?

Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Şanlıurfalı ağa kimdir? Şanlıurfalı Ağa'yı kim oynuyor?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her gün şekersiz sakız çiğnerseniz...
Sağlık

Her gün şekersiz sakız çiğnerseniz...

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, diş temizliğine iyi gelen besinler hakkında çarpıcı tavsiyelerde bulundu.
Ordu'da alçaklıkla ilgili skandal karar! Kur'an'a saygısızlık yapan 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Gündem

Ordu'da alçaklıkla ilgili skandal karar! Kur'an'a saygısızlık yapan 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina

Yeni stadın açılışında patlatılan konfetilerden Kur’an-ı Kerim sayfalarının çıkmasıyla ilgili gözaltına alının 4 kişiden 3’ü adli kontrolle ..
10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu
Siyaset

10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunarak haddini aşan 10 büyükelçi rezaletinin konuşulduğu şu günlerde Meral Akşener'in gen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay