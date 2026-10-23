İklim zirvesi COP3’e özel şarkı: ‘Her topraktan her kıyıya Let’s COP’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Antalya’da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Türkiye özel bir şarkı hazırladı. İngilizce olan şarkının sözlerinde iklim için eyleme çağrı yapılırken, Türkiye’nin farklı noktalardaki doğal güzelliklerinden görüntüler kullanıldı.

'HER TOPRAKTAN HER KIYIYA LET’S COP'

Şarkının Türkçe sözleri şöyle:

"Sahil boyunca güneş, Parla Antalya!

Sesler yükseldikçe, tüm dünya biliyor.

Ellerimiz havada, harekete geçmeye hazırız.

Daha iyi bir gelecek için ilerliyoruz.

Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek.

Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP.

Her topraktan her kıyıya

Let’s COP, daha fazlası için ayaktayız.

Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek.

Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP.

Türkiye parlıyor, durmak yok.

Haydi COP, onu zirveye taşıyalım.

Okyanuslar nefes alıyor, ormanlar konuşuyor.

Geleceği şekillendirmek ve korumak bizim elimizde.

Adım adım, dimdik ayaktayız.

Şimdi hep birlikte bu çağrıya karşılık veriyoruz.

Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek.

Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP.

Her topraktan her kıyıya

Let’s COP, daha fazlası için ayaktayız.

Sıcaklığı düşür, onu (sıcaklığı) aşağı çek.

Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP.