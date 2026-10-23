ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı

Columbia Ayakkabı ve Çanta Modellerinde Ücretsiz Kargo Fırsatı Katalogda ŞOK’un “İste Gelsin” platformu ve mağazalardan sipariş sistemi üzerinden satışa sunulan Columbia markalı outdoor giyim ve trekking ayakkabıları dikkat çekiyor. Doğrudan adrese ücretsiz kargo teslimatıyla sunulan orijinal Columbia koleksiyonundaki modeller şu fiyatlarla listelendi: Columbia Strata Trail Low WP Erkek Ayakkabı (Gri-Bej): 5.999 TL Columbia Voyager FLX PCT Erkek Ayakkabı (Siyah-Beyaz): 5.999 TL Columbia Vertisol Trail Erkek Ayakkabı (Bej): 5.999 TL Columbia Voyager Flx Erkek Ayakkabı (Beyaz): 5.999 TL Columbia Konos Trs Outdry Kadın Ayakkabı (Mavi): 5.799 TL Columbia Crestwood Erkek Ayakkabı (Kahverengi, Lacivert, Siyah, Koyu Gri): 5.499 TL Columbia Drainmaker XTR Erkek Ayakkabı (Siyah-Bej): 5.499 TL Columbia Benson Crz Erkek Ayakkabı (Siyah-Beyaz): 4.999 TL Columbia Vertisol Trail Kadın Ayakkabı (Ekru): 4.999 TL Columbia Bahama X Relaxed Erkek Ayakkabı (Gri-Kahverengi): 4.999 TL Columbia Bethany Crz Kadın Ayakkabı (Beyaz): 4.999 TL Columbia Terrastride Aro Kadın Ayakkabı (Bej-Beyaz): 4.999 TL Columbia Terrastride Aro Erkek Ayakkabı (Gri-Beyaz): 4.999 TL Columbia Drainmaker Xtr Kadın Ayakkabı (Ekru-Mavi-Siyah): 4.999 TL Columbia Crestwood Kadın Ayakkabı (Bej): 4.499 TL Columbia Echo Mountain 25 L Sırt Çantası: 3.999 TL 50 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kasa Arkası Fırsatları Katalog kapsamında market alışverişi yapan müşteriler için belirli tutar bareminde uygulanan kasa arkası indirimleri de devreye alındı. 50 TL ve üzeri sepete sahip müşterilere sunulan ürünlerin güncel fiyatları şöyle belirlendi: Duru Sıvı Sabun Çeşitleri (3 L): 299 TL yerine 149 TL Privacy Deodorant Çeşitleri (250 ml): 299 TL yerine 149 TL Orkid Platinum Hijyenik Ped (Uzun Ekstra 24’lü): 259 TL yerine 189 TL Parodontax Diş Macunu (75 ml) + Sensodyne Diş Fırçası: 349 TL yerine 175 TL Ülker Çikolatalı Gofret (7’li 252 g): 122 TL yerine 89 TL