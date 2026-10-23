ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı

Hascevher Çelik Çaydanlık ve Paşabahçe Borcam Fiyat Listesi Kataloğun öne çıkan ürünlerinin başında paslanmaz çelik kalitesiyle bilinen Hascevher çaydanlık geliyor. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen, kendinden süzgeçli ve 1 litre demlik ile 1,4 litre alt suluğa sahip çaydanlık peşin fiyatına taksit avantajıyla satış listesine eklendi. Mutfak hazırlık grubunda yer alan başlıca ürünler ve etiket fiyatları şu şekilde sıralandı: Hascevher 304 Kalite Paslanmaz Çelik Çaydanlık: 1.490 TL (+100 Win Para) Paşabahçe Borcam Kapaklı Dikdörtgen Fırın Tepsisi (1950 cc): 325 TL Paşabahçe Borcam Kulplu Yuvarlak Fırın Tepsisi (2700 cc): 250 TL Paşabahçe Bouquet Cam Kase Seti (6’lı, 290 cc): 275 TL Paşabahçe Villa Patisserie Cam Kapaklı Servis Kasesi (215 cc): 250 TL Paşabahçe Petite Patisserie Cam Servis Tabağı (26 cm): 175 TL Cambu Borosilikat Cam Süzgeçli Demlik (1 L): 425 TL Cambu Borosilikat Cam Renkli Kulplu Çay Bardağı Seti (4 Parça, 170 ml): 225 TL Cambu Borosilikat Cam Magnolia Kase Seti (3 Parça, 400 ml): 225 TL Cambu Borosilikat Cam Latte Seti (3 Parça, 350 ml bambu altlıklı): 225 TL Star Termos Çift Katmanlı Renkli Cam Termos (1 L): 325 TL Rooc Kristal Pasta Seti (2 Parça): 175 TL Katlanır Mikser Kabı (3250 ml): 125 TL Çift Renkli Badya (4,3 L): 75 TL Un Eleği: 100 TL Sufle ve Muffin Kabı Çeşitleri: 100 TL Gold Metal Sunum Tepsi Çeşitleri: 50 TL Sos Şişesi Çeşitleri: 400 ml 39,95 TL / 700 ml 50 TL