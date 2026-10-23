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Fransa'da sular durulmuyor! Silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı Rusya'dan ABD'ye dizel ihracatı İsrail vurdu, Türkiye kurtardı: Minik Filistinlinin yürek burkan hikayesi Kaan'ı radarlarına almışlardı: Arap ülkesi yine şaşırtmadı, Fransa ile anlaştı Aliyev'den herkesi şaşırtan görüşme A101 24-30 Ekim haftanın yıldızları aktüel kataloğu duyuruldu
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ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı

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ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı

ŞOK’un 24 Ekim aktüel kataloğu, mutfak ürünlerinden giyime, çocukların gelişimini destekleyen oyuncaklardan ev ihtiyaçlarına kadar pek çok fırsatı bir araya getirdi. Hascevher çelik çaydanlık, Borcam fırın tepsisi ve Columbia ayakkabı çeşitleri indirimli fiyatlarla satışa sunuldu.

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Foto - ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı

Perakende market zincirleri arasında haftalık kampanyalarıyla dikkat çeken ŞOK Market, 24-27 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli yeni aktüel kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. Ev ekonomisine katkı sunmayı hedefleyen indirim döneminde mutfak gereçlerinden çocuk oyuncaklarına, dünyaca ünlü outdoor giyim ürünlerinden kasa arkası fırsatlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi mağaza raflarına ve çevrim içi kanallara taşındı. Tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği şok 24 ekim aktüel kampanyasında özellikle mutfak hazırlığı yapanlar için tasarlanan pişirme ve sunum grubu ilk sırada yer alıyor. Paşabahçe, Borcam ve Cambu markalı cam ürünlerin yanı sıra paslanmaz çelik mutfak grubu uygun ödeme koşullarıyla satışa sunuldu.

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Foto - ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı

Hascevher Çelik Çaydanlık ve Paşabahçe Borcam Fiyat Listesi Kataloğun öne çıkan ürünlerinin başında paslanmaz çelik kalitesiyle bilinen Hascevher çaydanlık geliyor. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen, kendinden süzgeçli ve 1 litre demlik ile 1,4 litre alt suluğa sahip çaydanlık peşin fiyatına taksit avantajıyla satış listesine eklendi. Mutfak hazırlık grubunda yer alan başlıca ürünler ve etiket fiyatları şu şekilde sıralandı: Hascevher 304 Kalite Paslanmaz Çelik Çaydanlık: 1.490 TL (+100 Win Para) Paşabahçe Borcam Kapaklı Dikdörtgen Fırın Tepsisi (1950 cc): 325 TL Paşabahçe Borcam Kulplu Yuvarlak Fırın Tepsisi (2700 cc): 250 TL Paşabahçe Bouquet Cam Kase Seti (6’lı, 290 cc): 275 TL Paşabahçe Villa Patisserie Cam Kapaklı Servis Kasesi (215 cc): 250 TL Paşabahçe Petite Patisserie Cam Servis Tabağı (26 cm): 175 TL Cambu Borosilikat Cam Süzgeçli Demlik (1 L): 425 TL Cambu Borosilikat Cam Renkli Kulplu Çay Bardağı Seti (4 Parça, 170 ml): 225 TL Cambu Borosilikat Cam Magnolia Kase Seti (3 Parça, 400 ml): 225 TL Cambu Borosilikat Cam Latte Seti (3 Parça, 350 ml bambu altlıklı): 225 TL Star Termos Çift Katmanlı Renkli Cam Termos (1 L): 325 TL Rooc Kristal Pasta Seti (2 Parça): 175 TL Katlanır Mikser Kabı (3250 ml): 125 TL Çift Renkli Badya (4,3 L): 75 TL Un Eleği: 100 TL Sufle ve Muffin Kabı Çeşitleri: 100 TL Gold Metal Sunum Tepsi Çeşitleri: 50 TL Sos Şişesi Çeşitleri: 400 ml 39,95 TL / 700 ml 50 TL

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Foto - ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı

Çocuklar İçin Eğitici Oyuncaklar ve Hot Wheels Modelleri Raflarda ŞOK aktüel ürünler bülteninde çocukların zihinsel ve motor gelişimini destekleyen oyuncaklar geniş bir yer tutuyor. Manyetik blok setlerinden uzaktan kumandalı araçlara kadar uzanan oyuncak reyonunda geçerli fiyatlar tüketicilere duyuruldu: Toysup Manyetik Yapı Blokları (48 Parça, taşınabilir kulplu): 1.290 TL Gokidy Oyun Evi Dişçi Seti (27 Parça, tekerlekli): 999 TL Lahana Bebek (45 cm): 699 TL (+50 Win Para) Uzaktan Kumandalı Grafiti Jip: 599 TL Hot Wheels Tekli Arabalar (1:64): 129 TL Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti: 499 TL Cars Tekli Karakter Araba (1:55): 499 TL Dart Seti (42 cm çap, 6 adet ok): 450 TL Oyuncak Karavan Seti: 350 TL Hello Kitty Pırpır Uçak Seti: 250 TL Batman / Gokidy Oto Çekici Seti: 250 TL Sesli ve Işıklı Çek Bırak Nostalji Metal Araba (1:32): 199 TL Sürtmeli Hareketli Dragon Araçlar: 199 TL Sesli Işıklı Mikrofon: 199 TL Blok Çiçek Çeşitleri: 150 TL Dağılan Araç Çeşitleri: 150 TL Klasik Motosiklet: 150 TL Yapıştır Tasarla Kitap Çeşitleri: 125 TL

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Foto - ŞOK 24 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı

Columbia Ayakkabı ve Çanta Modellerinde Ücretsiz Kargo Fırsatı Katalogda ŞOK’un “İste Gelsin” platformu ve mağazalardan sipariş sistemi üzerinden satışa sunulan Columbia markalı outdoor giyim ve trekking ayakkabıları dikkat çekiyor. Doğrudan adrese ücretsiz kargo teslimatıyla sunulan orijinal Columbia koleksiyonundaki modeller şu fiyatlarla listelendi: Columbia Strata Trail Low WP Erkek Ayakkabı (Gri-Bej): 5.999 TL Columbia Voyager FLX PCT Erkek Ayakkabı (Siyah-Beyaz): 5.999 TL Columbia Vertisol Trail Erkek Ayakkabı (Bej): 5.999 TL Columbia Voyager Flx Erkek Ayakkabı (Beyaz): 5.999 TL Columbia Konos Trs Outdry Kadın Ayakkabı (Mavi): 5.799 TL Columbia Crestwood Erkek Ayakkabı (Kahverengi, Lacivert, Siyah, Koyu Gri): 5.499 TL Columbia Drainmaker XTR Erkek Ayakkabı (Siyah-Bej): 5.499 TL Columbia Benson Crz Erkek Ayakkabı (Siyah-Beyaz): 4.999 TL Columbia Vertisol Trail Kadın Ayakkabı (Ekru): 4.999 TL Columbia Bahama X Relaxed Erkek Ayakkabı (Gri-Kahverengi): 4.999 TL Columbia Bethany Crz Kadın Ayakkabı (Beyaz): 4.999 TL Columbia Terrastride Aro Kadın Ayakkabı (Bej-Beyaz): 4.999 TL Columbia Terrastride Aro Erkek Ayakkabı (Gri-Beyaz): 4.999 TL Columbia Drainmaker Xtr Kadın Ayakkabı (Ekru-Mavi-Siyah): 4.999 TL Columbia Crestwood Kadın Ayakkabı (Bej): 4.499 TL Columbia Echo Mountain 25 L Sırt Çantası: 3.999 TL 50 TL ve Üzeri Alışverişlerde Kasa Arkası Fırsatları Katalog kapsamında market alışverişi yapan müşteriler için belirli tutar bareminde uygulanan kasa arkası indirimleri de devreye alındı. 50 TL ve üzeri sepete sahip müşterilere sunulan ürünlerin güncel fiyatları şöyle belirlendi: Duru Sıvı Sabun Çeşitleri (3 L): 299 TL yerine 149 TL Privacy Deodorant Çeşitleri (250 ml): 299 TL yerine 149 TL Orkid Platinum Hijyenik Ped (Uzun Ekstra 24’lü): 259 TL yerine 189 TL Parodontax Diş Macunu (75 ml) + Sensodyne Diş Fırçası: 349 TL yerine 175 TL Ülker Çikolatalı Gofret (7’li 252 g): 122 TL yerine 89 TL

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