Böyle Türk ve Müslüman olur mu? Siyoniste ‘bebek katili’ demek suç oldu

Türkiye’de vicdanları yaralayan skandal bir hukuk trajedisi patlak verdi. Filistin’de çocukları katleden Siyonist çeteye tepki gösteren vatandaşlar, yurt içindeki Siyonist sevdalılarının hedefi haline geldi. Sosyal medya fenomeni Han Öz, kendini hem Müslüman hem Türk hem de Siyonist olarak tanıtan Ülkü Avcı’ya "Bebek katili Siyonist" dediği için mahkum edildi.

MASON AVUKATTAN FENOMENE 5 MİLYON LİRALIK DAVA

Skandalın perde arkasındaki kirli ilişkiler ağını ifşa eden Han Öz, Ülkü Avcı’nın avukatlığını üstlenen Cem Congar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öz, "Cem Congar'ın Mason olduğunu ifşa ettiğim için tarafıma 5 Milyon TL'lik tazminat davası açtı" diyerek hukuk mücadelesini sürdüreceğini duyurdu.

Sosyal medyada kullanılan ifadeler üzerinden başlayan hukuki tartışma gündeme geldi.

Han Öz, kendisi hakkında “siyonist bebek katili” dediği Ülkü Avcı’nın dava açtığını ve tazminat kazandığını iddia etti.

Öz, yaptığı paylaşımda Avcı’nın avukatlığını Cem Congar’ın üstlendiğini belirtirken, kendisine açılan başka bir tazminat davasından da söz etti. İddialara ilişkin hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

HAN ÖZ, SOSYAL MEDYA HESABINDA BİREBİR ŞUNLARI PAYLAŞTI

Sosyal medya fenomeni Han Öz, yaşadığı hukuk skandalını ve arkasındaki kirli çarkı doğrudan kendi ifadeleriyle şöyle duyurdu:

"Kendisi hakkında 'Bebek katili siyonist' dediğim için dava açtı ve kazandı. Avukatlığını Congar Hukuk / Cem Congar yaptı. Cem Congar'ın Mason olduğunu ifşa ettiğim için kendisi tarafıma 5 Milyon TL'lik tazminat davası açtı."