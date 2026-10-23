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Gündem Altınbaş ailesinden iadesi istendi! Fon soruşturmasında 16 milyar liralık detay
Gündem

Altınbaş ailesinden iadesi istendi! Fon soruşturmasında 16 milyar liralık detay

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Altınbaş ailesinden iadesi istendi! Fon soruşturmasında 16 milyar liralık detay

Gündemdeki yerini koruyan fon soruşturmasında Altınbaş Holding'e yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Yüzde 41,7'si Altınbaş ailesine, yüzde 58,3'ü ise Nusret Altınbaş'a ait Aynus Holding'in bünyesinde bulunan Atlas Portföy fonlarından, eylül ayı başında patlak veren fon krizinden önce 16 milyar liralık çıkış gerçekleştiği belirlenirken, aileden paranın iadesinin istendiği öğrenildi. Soruşturmada eski milletvekili Ertan Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı, 12 şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Altınbaş Holding'e yönelik operasyonun yeni ayrıntıları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında ham verileri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından gönderilen raporları inceleyen savcılık, Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'ye bağlı fonlarda şüpheli para hareketleri tespit etti.

Yüzde 41,7'si Altınbaş ailesine, yüzde 58,3'ü ise Nusret Altınbaş'a ait Aynus Holding'in bünyesinde bulunan Atlas Portföy fonlarından, eylül ayı başında patlak veren fon krizinden önce 16 milyar liralık çıkış gerçekleştiği belirlendi.

 

16 MİLYARI İADE ETMELERİ İSTENDİ

Savcılığın tespitlerinin ardından Altınbaş Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturmada şüpheli işlem olarak değerlendirilen 16 milyar liralık fon çıkışı nedeniyle Altınbaş ailesinden söz konusu paranın iadesinin istendiği öğrenildi.

Operasyon kapsamında Nusret Altınbaş, İnan Altınbaş ve diğer aile fertlerinin mal varlıkları da donduruldu.

 

NUSRET ALTINBAŞ FİRARİ DURUMUNDA

Hakkında gözaltı kararı verilen Nusret Altınbaş'a henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Operasyon kapsamında İnan Altınbaş ile Atlas Portföy A.Ş.'den 6 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında Altınbaş ailesiyle bağlantılı başka şirketlerin de yer aldığı ortaya çıktı.

 

31 kişilik gözaltı listesinde bulunan şüphelilerin bağlantıları incelendiğinde Alnus Yatırım Menkul Değerler ve Pirnus Yapı Gayrimenkul A.Ş.'nin de Aynus Holding bünyesinde olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında Alnus Yatırım'ın 3 yöneticisi ile Pirnus Yapı'nın 1 yöneticisi gözaltına alındı.

 

ESKİ MİLLETVEKİLİ DE GÖZALTINDA

Soruşturmada gözaltı işlemleri devam ederken 5 kişi daha yakalandı.

Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan, eski milletvekili Ertan Aydın, KUYAŞ Yatırım yöneticisi Abdullah Dal ile Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur gözaltına alındı.

Öte yandan önceki gün gözaltına alınan 31 şüpheliden 12'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

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