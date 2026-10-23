İsrail vurdu, Türkiye kurtardı: Minik Filistinlinin yürek burkan hikayesi

Yedi İklim Kültür Sanat Eğitim Bilim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kemal Özaydın'a da teşekkür eden Abdelal, kendilerine çok yardımcı olduğunu ve dernekte çeşitli olanakların kendilerine sağlandığını söyledi. Keçiören'e yerleştiklerini ve torununun okula başladığını belirten Abdelal, Momin'in durumuna biraz da olsa alıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Momin, sabahları okula gidiyor. Derslerin bitmesinin ardından derneğe gelerek burada Kur'an-ı Kerim dersi alıyor. Momin, şimdi hafız. Şimdi psikolojisi de daha iyi. Başka çocuklar var, kurslar var. Momin, hastaneye kaldırıldıktan sonra her şeyi unuttu. Sadece ikiz kardeşini hatırlıyor. Momin, her dakika 'Muhammed nerede, iyi mi?' diyor. Sadece Muhammed'i hatırlıyor. Annesini ve babasını hiç hatırlamıyor. O annesinin ben olduğumu sanıyor. Şimdi Momin, beni anne diye çağırıyor. 'Ben Türk oldum.' diyor. Şimdi elektrikli sandalye kullanıyor. Momin, engelli gibi değil, çok akıllı. Yüzmeyi, uçakları, resim yapmayı, ödev yapmayı seviyor. Momin, uçakları çok seviyor. Daha önce uçağa bindik. Ben korktum ama o çok güçlü." Abdelal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine de teşekkür etti.