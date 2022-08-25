Gülşen ne oldu? Son dakika haberine göre; Gülşen hakkında gözaltı kararı

Yaptığı edepsiz hareketlerle gençliği zehirleyen Gülşen, yaptıklarını bir kenara bırakıp, İmam Hatiplilere hakarette bulunma küstahlığında bulundu.

Şarkıcı Gülşen konser esnasında sahnede İmam Hatip Liseliler için söylediği sözler sebebiyle basında yer alan haberlerin ardından flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Gülşen ne oldu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; verdiği konser esnasında yaptığı konuşma nedeniyle şarkıcı Gülşen için İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Gülşen'in yaptığı konuşma tespit edilip tutanağa dökülecek.

Gülşen son hali

Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, polisler tarafından gözaltına alınarak mevcutlu olarak ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülecek.

Gülşen'e tepkiler dinmiyor

ÖMER ÇELİK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten şarkıcı Gülşen'in tepki çeken sözleriyle ilgili açıklama geldi.

Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz.

Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir. Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir. Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır...

KURTULMUŞ: MENSUBU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

İmam hatiplerin Türkiye'nin en başarılı eğitim kurumlarından olduğuna vurgu yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

GÜLŞEN'E SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı Gülşen'in konser görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

"POLİS EŞLİĞİNDE BULUNDUĞU YERDEN ALINACAK"

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, şarkıcı Gülşen'e başlatılan soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı.

Ceylan Sever'in açıklamaları şöyle:

Yaklaşık dört ay önce sarf edilmiş sözler. Dün akşam saatlerinde sosyal medyada şarkıcı Gülşen'in Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda imam hatiplilere yönelik sözlerin olduğu bir video yayınlandı. Videoda Gülşen'in sözlerinin ardından izleyicileri de kendisini alkışlıyor. Bu videonun üzerine çok büyük tepkiler geldi. Gülşen sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında jet soruşturma açtı. Savcılık emniyete yazdığı talimat yazısında şarkıcı Gülşen'in savcılığa mevcutlu bir şekilde getirilmesini istedi. Gülşen, çağrı usulü savcılığa gelmeyecek. Polis eşliğinde, bulunduğu yerden alınacak. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından savcılığa sevk edilecek. Bunun da bugün içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz.