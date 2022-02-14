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Gündem Uğur Şahin ve Özlem Türeci Atatürkçü Düşünce Derneği'ni yerin dibine soktu! 'Sadece bilimsel kuruluşlardan ödül alırız'
Gündem

Uğur Şahin ve Özlem Türeci Atatürkçü Düşünce Derneği'ni yerin dibine soktu! 'Sadece bilimsel kuruluşlardan ödül alırız'

Koronavirüse karşı BioNTech aşısını geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) ödülünü neden reddettiklerini açıkladı. ADD'ye gönderilen yazıda, "Sadece bilim kuruluşları ve benzer derneklerden ödül kabul etmemiz doğru olur." denildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 19:51:00 - 2022-02-14 19:56:49
Uğur Şahin ve Özlem Türeci Atatürkçü Düşünce Derneği'ni yerin dibine soktu! 'Sadece bilimsel kuruluşlardan ödül alırız'

 Yeniakitç.com.tr 

BioNTech'in üreticileri Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden reddettiklerini açıkladı.

'Yılın Atatürkçüsü' ödülünü reddettiler!

Atatürkçü Düşünce Derneği, Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü vereceklerini açıkladı.

Prof. Şahin ve Prof. Türeci, ADD'nin ödülünü önce kabul ederek, derneğe yazılı bilgilendirmede bulundu.

3 gün sonra fikir değiştiren Şahin ve Türeci, ADD'nin ödülünü kabul etmenin doğru olmayacağını belirtti.

ADD'yi yerin dibine sokan açıklama!

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci, ADD'ye gönderdikleri yeni yazıda, bilim insanları olduklarını belirterek, sadece bilim kuruluşları ve benzer derneklerden ödül kabul etmelerinin doğru olacağını söyleyip, ADD'yi yerin dibine soktu.

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