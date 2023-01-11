Uğur Şahin kolları sıvadı! 'Yeni bir aşı geliştiriyoruz'

JP Morgan’ın sağlık konulu konferansına katılan BioNTech’in kurucu ortaklarından Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini duyurdu.

Dünya genelinde pandemi sonlanırken yeni semptomların geliştiğini söyleyen Prof. Şahin, bir aşı formülü için çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

'Aşının vereceği kaliteyi arttıracak'

Prof. Şahin, "BioNTech, önceki versiyonlarda görülen spike proteininin barındıran bir aşı üzerinde çalışıyoruz. En iyi oranla bütün virüslerde T-hücresi epitoplarının yüzde 99’unu koruyoruz ve bizce bu kombinasyonu kullanmak aşının vereceği tepkiyi ve kalitesini artıracaktır" dedi.

Uğur Şahin şöyle devam etti:

Bence odak noktamız sadece ağır hastalıklara karşı değil fakat belirti gösteren hastalıklara karşı da nasıl aşı geliştirebileceğimiz ve enfeksiyonları önleyebileceğimiz olacak.