Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’nu yıkacak Abdullah Gül çıkışı

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ne henüz yıllar olmasına rağmen, partiler aday belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Kendi kitlesiyle iktidara gelmesinin mümkün olmadığını anlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhafazakar kesimden de oy alabilmek için sağa yakın isimlerle çalışmaya özen gösteriyor. Son olarak Kılıçdaroğlu’nun, 2023 seçimlerinde 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü aday göstermek istediği ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun, “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” şeklindeki çıkışı da, bu adaylığı doğrular nitelikteydi.

Çok sayıda tepki gösterildi

Kılıçdaroğlu’nun bu hamlesinde kendi mahallesi adeta isyan etti. Abdullah Gül’e seçimlerin ikinci tura kalması durumunda dahi oy vermeyeceğini söyleyen CHP’liler, adeta kazan kaldırdı.

Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren isimlerden biri de İslam düşmanlığıyla ünlenen Uğur Dündar oldu. Sözcü yazarı Dündar, Twitter hesabından sert bir mesaj yayınladı. Mesajında Dündar, “Açık ve net: Millet İttifakını dağıtmak isteyen Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığına aday gösterir!..” ifadelerini kullandı.