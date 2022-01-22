Uğur Dündar'a sert cevap: Haddini bil

TELE 1'de canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Uğur Dündar'ın yaptığı sözde 'Demokrasi Arenası' isimli programda Cumhurbaşkanlığı makamına ağır hakaretler eden Sedef Kabaş, taraflı tarafsız herkesin tepsikini çekti.

Kabaş'ın canlı yayında "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Yaşanan bu skandal sonrası polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ı, Sarıyer’deki evine giderek gözaltına aldı.

Haddini aşıp tehditler savurdu

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar da moderatörlüğünü yaptığı programda çirkin sözlerle kinini kusan Sedef Kabaş'ı skandal sözlerle savundu. Dündar, yine bir başka TELE 1 yayınında yaptığı açıklamada, "Gün gelir keser döner sap döner. Bunun hesabı sorulur" tehditlerini savurdu.

RTÜK Başkanı'ndan sert cevap

Uğur Dündar'ın bu skandal tehditleri sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den çok net bir cevap geldi.

Şahin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sözcü yazarı Uğur Dündar'a "Uğur Bey had bilmeyen, ahlâk sınırlarını zorlayan biri varsa bu videoda kim olduğu çok açık! Oynadığınız tarafsızlık oyununa artık bu millet inanmıyor. Size ve tehditlerinize de kulak asacak değiliz. Haddinizi bilin. Kanunların gereğini yapmaya tüm kararlılığımızla devam edeceğiz" ifadeleriyle cevap verdi.