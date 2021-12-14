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Eğitim Uğur 2022 kabul sınavı ne zaman? 2022 UKS ne zaman yapılacak?
Eğitim

Uğur 2022 kabul sınavı ne zaman? 2022 UKS ne zaman yapılacak?

Öğrencilere başarı düzeylerini ölçme şansı tanıyan Uğur Kabul Sınavı (UKS) Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katılımıyla 2022 yılında da gerçekleştirilecek. Peki Uğur Kabul Sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:46:00 - 2021-12-14 11:47:38
Uğur 2022 kabul sınavı ne zaman? 2022 UKS ne zaman yapılacak?

Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak Uğur Kabul Sınavı (UKS) tarihi netleşti.

Uğur kabul sınavına hangi sınıflar katılacak?

6. ve 11. sınıf kademeleri arasındaki tüm öğrencilerin katılımına açık Uğur Kabul Sınavı, 8-9 Ocak tarihinde yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler, belirlenen oranlarda eğitim bursu ile ödüllendirilecektir. 2022 UKS sınavına girilen kurstan UKS sonuç karnesi alan tüm öğrencilere, 1 aylık Uğur Dijital deneyimi hediye verilecek. 2022 UKS sınav sonuçları 15 Ocak’ta açıklanması bekleniyor.

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