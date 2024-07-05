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Spor Uğrak yeri oldu! Ali Koç yine adliyede!
Spor

Uğrak yeri oldu! Ali Koç yine adliyede!

Yeniakit Publisher
2024-07-05 11:40:00 -
Uğrak yeri oldu! Ali Koç yine adliyede!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Mayıs'taki Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Mayıs'taki Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Bu çerçevede Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başkan Koç, savcılıkta ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Koç’un savcılıkta ifade verme işlemlerine başlandığı öğrenildi.

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