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Ufuk Uras'tan bomba sözler! 'Beni zorla partiye sokuyorlar'

Yeşil Sol Partisi'nden istifa eden Ufuk Uras, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisine geçeceği yönündeki iddialarla ilgili konuştu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:30
Ufuk Uras'tan bomba sözler! 'Beni zorla partiye sokuyorlar'

Geçtiğimiz günlerde eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüşen ve Yeşil Sol Partisi'nden istifa eden Ufuk Uras, yeni partilerle ilgili olarak konuştu.

Babıali Tv'ye canlı olarak katılan Ufuk Uras, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide yer alıp almayacağına ilişkin çıkan tartışmalara son noktayı koydu.

"Beni zorla bir partiye sokuyorlar"

Yeni partilere ya da başka siyasi oluşumlara katılım gösterdiğinde, açıklamayı ilk olarak kendisinin yapacağını söyleyen Uras, "Böyle bir şey olmadığını ifade ettim. Epeydir AK Parti içindeki bu ayrılmanın olumlu olduğunu söyledim. Bunu söylemek Ahmet Davutoğlu ile beraber olduğum anlamına gelmemeli. Bu olsa çıkar kendim söylerim. Bazı medya yayın organları beni zorla bir partiye sokuyor. Böyle bir şey olmadığını tekrar edeyim" dedi.

"Şu an bir parti arayışında değilim"

Uras, en geniş zeminde siyaset yapmak istediğini belirterek, "Bir süre dinlenmek istiyorum. En geniş zeminde siyaset yapmak gerekiyor. Birisiyle görüşmek onunla olmak anlamına gelmiyor. Bizim görüşümüz aynıdır, görüşürsem onun görüşünü savunuyorum anlamına gelmiyor. Bazı şeyleri sırayla ele almak lazım. Benim siyaset çizgim belli, şu an bir parti arayışında değilim. Bu Yeşil Sol değerleri her zaman savunurum" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:30
  1. Ufuk Uras
  2. Ufuk Uras Ahmet Davutoğlu
  3. Ufuk Uras yeni parti

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul51 dk önce
    Uras efendi hülleci hülleciyle haşır neşir olur. Şimdi bölünüp parçalanma, fitne zamanı değil. Siz kimin çanağına ekmek doğruyorsunuz?

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