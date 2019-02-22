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Ufuk Sarıca: “Tarihimizde ilk defa doğrudan katılma hakkı elde ettik”

A Milli Erkekler Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.

22 Şubat 2019 Cuma 21:37
Ufuk Sarıca: “Tarihimizde ilk defa doğrudan katılma hakkı elde ettik”

A Milli Erkekler Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda karşılaştığı Slovenya’yı 77-50 mağlup etti. Grupta gösterdiği iyi performansla Çin’de oynanacak finallere katılmayı önceden garantileyen A Milli Takım’da Başantrenör Ufuk Sarıca, “Tarihimizde ilk defa dünya şampiyonasına doğrudan katılmayı başardık” dedi.



"Yeni gelen gençlerle iyi bir jenerasyon yakalayacağız"


Ankara Spor Salonu’nda seyircisi önünde maça çıkan ve iyi bir performans gösteren Türkiye A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçı öncesi moral depoladı. Maç sonunda basın toplantısına katılan A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Garantilediğimiz bir dünya şampiyonası var bundan dolayı mutluyuz. Bugün sahada olan arkadaşlarıma ve yanımızda olamayan tüm oyuncularıma teşekkür ederim. Bütün maçlarda bizi destekleyen Ankara seyircisine de ayrıca teşekkür ederim. Desteklerini asla esirgemediler. Tarihimizde ilk defa böyle bir dünya şampiyonasına doğrudan katılma hakkı elde ettik. Eksiklerimiz vardı, ilk çeyrekte konsantrasyonumuz yerinde değildi. İki senedir yaşanan jenerasyon değişikliği yaşıyoruz. Bugün yeni oyuncularım milli formayı terletti, yeni gelen gençlerle iyi bir jenerasyon yakalayacağız. Gençlerle çalışmak benim için de büyük şans” ifadelerini kullandı.



Arslan: "Çin’e lider gitmeyi hedefliyoruz"


Türkiye A Milli takımında ilk defa A Milli formayı terleten Yiğit Arslan ise, oynanan oyunun umut vaat edici olduğunu vurgulayarak, “Bizim için önemli bir maçtı. Slovenya’nın eksikleri olmasına rağmen iyi bir maç çıkardı. Önümüzde grup liderliği şansı var İspanya’yı yenerek Çin’e lider gitmeyi hedefliyoruz. A Milli takımla ilk resmi maçıma çıkmak her basketbolcunun küçüklük hayalidir. Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Ankara seyircisi önünde ilk maçıma çıkmaktan dolayı çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 21:37
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