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Gündem Ufuk Özkan'ın son halini görenler tanıyamadı! Yok artık
Gündem

Ufuk Özkan'ın son halini görenler tanıyamadı! Yok artık

"Zengin Kız Fakir Oğlan" ile izleyicinin gönlünü kazanan, "Geniş Aile" dizisiyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan yeni bir proje için sıkı diyete başladı. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan Özkan tamı tamına 17 kilo verdi. Oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti...

Yeniakit Publisher
2022-07-01 11:55:00 -
Ufuk Özkan'ın son halini görenler tanıyamadı! Yok artık

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle yıldızı parlayan, sonrasında rol aldığı dizilerle izleyicinin gönlünü fetheden Ufuk Özkan yeni bir proje için sıkı diyete başladı. Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan Özkan tamı tamına 17 kilo verdi. 

 

Ünlü oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı.

 

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Yorumlar

ERHAN YÜKSEL

Yahu bu tür,haberler Akid Gazetesi ne de .Okurunada yakışmıyor, lütfen yani.Daha bilimsel,daha çevreci haber yapın.
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