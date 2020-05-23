Ufkunuzu değiştirecek sohbet: Hicret'i başlatan 3 kişiden biri müşriktir

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Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, sunucu Bekir Develi ile yaptığı sohbette Peygamber Efendimiz'den (S.A.V.) örnek göstererek çarpıcı ifadelerde bulundu.

"O işin ehli kimse, o ehliyeti ben öncellemem gerekir"

Muhammed Emin Yıldırım İslam'da liyakatin esas olduğunu söyleyerek şu ifadelerde bulundu:

Efendimiz'deki (A.S.M) en önemli hususiyetlerden bir tanesi, ehliyete önem vermesidir. Bir işi yapan insan o işin ehliyse, liyakat sahibiyse banane dininden. Ben kendime imam seçmiyorum arkadaş. Ben imama bakarım; dinine, faziletine, şununa, bununa. Ben bir iş yaptırıyorum. O işin ehli kimse, o ehliyeti ben öncellemem gerekir.

"Dünyaya bakışlarımızı değiştirecek bir ufuktur bu"

Aslında dünyaya bakışlarımızı değiştirecek bir ufuktur bu. Yani bu noktada ehliyetsiz insanlara, sırf bizdendir diye yatırım yaptığımız için, bakın İslam dünyası ne halde. 'Bizden, işte sadık bir adam.' Sadık ama üç para etmez adam. Yapamıyor, beceremiyor, yüzüne gözüne bulaştırıyor. Yani sadece benim adamım diye, benim yanımda bulunduğu için ben bu adama niye bu işi vereyim?

"Kur'an ve Sünnette bu yükümlülük Müslümanlara yüklendi"

Bu sünnete aykırı bir şey! Eğer ben sünnete ait bir şey konuşmak istiyorsam, birinci sırada gelir bu. Birinci sünnet; "Emaneti ehline teslim etmektir." Çünkü bu bir farz. Allah, bunu ayrıca Kur'an'da bunu bize yükümlülük olarak yükledi. Abdullah bin Uraykıt da bunun çok güzel bir örneği.

"Ehil ve ehliyet sahibi adam, ihanet etmez"

Bekir Develi'nin "Kaldı ki, İslam tarihini başlatan Hicret'i başlatan 3 kişiden biri, bir müşrik. Niye? Ehil ve liyakat sahibi olduğu için." ifadelerini destekleyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

Aynen, yolu biliyor. Satmaz seni. Bakın, neye anlaşmış Resullah (S.A.V.)? 2 deveye anlaşmış. Peki, ne ödül koydular? 100 deve... "Benimle aynı dinde değiller" diyerek çok rahat bir şekilde "banane" diyebilir ve satabilirdi. Ama Efendimiz biliyor ki, bunu yapmaz. Ehil ve ehliyet sahibi adam, ihanet etmez. Ahlak bu işte zaten. O ahlakın en güzel yansıması. Ve Allah Resulü bu noktada Abdullah bin Uraykıt'a güveniyor ve yola revan oluyorlar.