Dertleri basın özgürlüğü değil! Hırsızlığı aklama mitingi

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

YP Genel Başkanı Özgür Özel’den menfaatlenen kiralık kalemleri koruyup kollayan sözde basın meslek örgütleri, CHP’li belediyelerde yapılan soygunları perdeleme girişimlerine alet olmaktan da geri durmadı. Başta Akit olmak üzere hırsızlıkları, arsızlıkları açığa çıkaran millî medyaya hakaretler ve tehditler savuran Özel’e çıt çıkarmayan bu örgütlerden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş dolandırıcılıktan aranan firari Cafer Mahiroğlu’na ait Halk TV’ye kayyım atanmasını bahane ederek meydanlara koştu.

MİLİTANLAR MEYDANDA

Dün “Sansüre hayır, habere özgürlük” sloganıyla 10 ilde İBB eksenli asrın yolsuzluğunu gölgeleme adına düzenlenen provokatif eylemlerde tahrik denemeleriyle meşhur Özel ve arkadaşlarının yanı sıra iktidara kin kusan YP militanları, devlet düşmanı marjinal gruplar da boy gösterdi. Karmaşa ve kargaşa siyasetine bel bağlayan Özel’in İzmir’de yapılan eyleme katılması dikkat çekti. Özel’e tek kelime etmeyen; fondaşlarla ilgili yargı kararlarının ardından ise ayağa kalkıp “Basın özgürlüğü tehlikede” çığlığı kopararak ikircikli tavra imza atan sözde basın meslek örgütlerine ve sokakları karıştırmak için fırsat kollayan YP’lilere öfke yağdı.

SAMİMİYETSİZLİĞİ ORTADA

Trajikomik eyleme ilişkin Akit’ e konuşan AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şunları söyledi: “CHP’nin, YP’nin ve şürekâsının basın özgürlüğü gibi bir derdi yok. Bunlarda böyle bir dert olsa Cumhurbaşkanımız dahil tüm yöneticilere iftira atmazlar. İşte iki bakanımıza karalamaya dönük haberler belli. Özel ve ekibinden ses gelmedi. ‘Ahlâk dışı yayınlar yapmak, boş iddiaları yaymak basın özgürlüğü müdür’ sorusu sorulmalı. Milletimiz, bunların mayalarını biliyor. Bunların gayretleri CHP’li belediyelerin, YP’lilerin adlarının karıştığı yolsuzluk sarmalını toplumun dikkatinden kaçırmak. Boşa kürek çekmesinler. Mellet her şeyi görüyor. Bunlar için kendi mahallelerinden başka bir dünya yok.”

MÜDAFAA EDİLEN FİRARDA

İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Kurucu Başkanı Adem Alemdar da şunları dile getirdi: “Şu anda 10 ilde Halk TV için yapılan eylemleri samimiyetsiz buluyorum. Patronu kara paradan aranan Halk TV’ye kayyım atanmasının ardından kıyameti koparanlar, milli medyaya hakaretlere niye bir şey demediler? Bunlar samimiyetsizler. Bunlar için temel olan İBB’de dönen dolapları, belediyelerde yapılan yağmaları gölgelemek. Yahu o çok müdafaa ettiğiniz Halk TV’nin patronu firari. Sözcü’nün hâli de aynı.”

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise, tepkisini şöyle aktardı: “Dün beliren tablo her şeyi anlatmıyor mu? Karşımızda ‘Türkiye’de basın özgür olmalıdır. Basın sadece bizden olmalıdır. Sadece dünyada sol pencereden bakanlar özgür olmalıdır. Muhafazakâr-milliyetçi medya özgür olmamalıdır’ anlayışı var. Bu, çok yanlış. Bu çifte standardı ortadan kaldırmanın vakti gelmiştir. İikiyüzlülük bırakılmalıdır.”