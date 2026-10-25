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Bingöl'de yürekler ağza geldi!

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AA Giriş Tarihi:

Bingöl'de yürekler ağza geldi!

Bingöl'de yürekler ağza geldi. Karlıova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bingöl'de yürekler ağza geldi!

Mahmut Barış'ın kullandığı 66 EC 482 plakalı otomobil ile Yakup N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet Toklular köyü mevkisinde çarpıştı.

#2
Foto - Bingöl'de yürekler ağza geldi!

Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Bingöl'de yürekler ağza geldi!

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi ile Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Yakup N'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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