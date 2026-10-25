Bingöl'de yürekler ağza geldi!
Bingöl'de yürekler ağza geldi. Karlıova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
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Bingöl'de yürekler ağza geldi. Karlıova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mahmut Barış'ın kullandığı 66 EC 482 plakalı otomobil ile Yakup N. yönetimindeki 12 ACL 553 plakalı motosiklet Toklular köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi ile Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Yakup N'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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