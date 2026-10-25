Galatasaray'da derbi öncesi Rafael Leao gelişmesi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da gözler Rafael Leao'nun sağlık durumuna çevrildi. Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille maçında forma giyemeyen Portekizli futbolcunun, derbi öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğü belirtildi.

RAFAEL LEAO KARARINI OKAN BURUK'A BİLDİRDİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Rafael Leao, Fenerbahçe derbisinde forma giymek istediğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan 27 yaşındaki oyuncunun son antrenmanda düz koşu yaptığı aktarıldı.

Derbi öncesi Leao'nun "Fenerbahçe maçının bizim için önemini biliyorum. Sahada olmak adına her şeyimi vereceğim. Elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi.

Okan Buruk'un ise "Bizim için değerin tartışılmaz. Kendini iyi hissedersen oynayabilirsin" yanıtı verdiği öğrenildi.

DERBİDE OYNAYACAK MI?

Galatasaray sağlık heyetinin Rafael Leao'nun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Portekizli futbolcunun sakatlığıyla ilgili riskin ortadan kalkması halinde Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyme ihtimalinin artacağı ifade edildi.

Ancak Leao'nun derbide oynayıp oynamayacağına ilişkin kesin bir karar açıklanmadı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Rafael Leao, Galatasaray'ın Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamıştı.

Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan Portekizli yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle 77. dakikada kenara gelmek zorunda kalmıştı.

Galatasaray, yapılan kontrollerin ardından oyuncunun kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini duyurmuştu.

OKAN BURUK DERBİYİ İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael Leao'nun sakatlığının ardından yaptığı açıklamada oyuncusunun Lille karşılaşmasında forma giyemeyeceğini belirtmişti.

Buruk, Portekizli futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için çalışacaklarını ifade etmişti.

BU SEZON 7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yaz transfer döneminde Milan'dan Galatasaray'a katılan Rafael Leao, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı.

Portekizli futbolcu, söz konusu maçlarda 1 asistlik katkı sağladı.