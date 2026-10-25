Cami önünde yarı çıplak dolaşıp idrarını yaptı! Sonrası daha da felaket

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir caminin önünde yaşanan olay büyük tepki çekti. Kent merkezindeki caminin girişine gelen bir kadın, kıyafetlerini çıkararak yarı çıplak halde dans etmeye başladı. Çevredekilerin uyarılarına rağmen hareketlerini sürdüren kadın, daha sonra caminin önüne idrarını yaptı. Yaşananları TikTok üzerinden canlı yayımlayan kadının Lübnan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

CAMİ ÖNÜNDE KIYAFETLERİNİ ÇIKARIP DANS ETTİ

Olay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bulunan bir caminin girişinde meydana geldi. Başını ve vücudunun ön kısmını altın rengi bir maddeyle kaplayan kadın, yarı çıplak halde caminin önünde çeşitli dans hareketleri sergiledi.

Kadının davranışlarını gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Cami girişinde bulunan kişiler, kadından hareketlerine son vermesini ve bölgeden uzaklaşmasını istedi.

UYARILARA ALDIRIŞ ETMEDİ, CAMİ ÖNÜNE İDRARINI YAPTI

Çevredekilerin tepkilerine rağmen bulunduğu yerden ayrılmayan kadın, dans etmeyi sürdürdü. Daha sonra caminin girişinin bulunduğu alana idrarını yapması, olay yerindeki tepkileri daha da artırdı.

Kadının tüm bu anları TikTok hesabı üzerinden canlı yayımladığı belirtildi. Cami önünde yaşananlar, görüntülerin yayılmasının ardından geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Lübnan güvenlik güçlerinin harekete geçtiği ve kadını gözaltına aldığı bildirildi.

Kadının kimliği ve hakkında başlatılan işlemin ayrıntılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

KADININ KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Lübnan basınında 24 Ekim'de yayımlanan haberlere göre olay, cuma gecesini cumartesiye bağlayan saatlerde Beyrut'un merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi'nin önünde yaşandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri kadını gözaltına aldı. İlk bilgilere göre kadının üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir resmi belge bulunamadı.

Kadının kimliğinin tespit edilmesi ve olayın nedenlerinin aydınlatılması amacıyla inceleme başlatıldı. Kadının davranışlarının nedenine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.