Korkunç plan! ABD genetiği değiştirilmiş “savaş köpekleri” üretmeye hazırlanıyor

Savaş teknolojisinde yapay zekâ, insansız hava araçları ve robotların ardından şimdi de genetik mühendisliği devreye giriyor.

ABD merkezli yeni girişim Warhound, Amerikan ordusu, güvenlik güçleri ve acil müdahale ekiplerinde kullanılmak üzere klonlanmış ve genetik özellikleri değiştirilmiş görev köpekleri geliştirmeyi hedefliyor.

Teksas merkezli şirket, 200 milyon dolar yatırım aldığını duyururken girişimin değerlemesi yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştı. Projenin arkasındaki isimler arasında savunma teknolojisi şirketi Anduril'in kurucularından Palmer Luckey ile Colossal Biosciences'ın kurucularından Ben Lamm bulunuyor.

EN BAŞARILI KÖPEKLERİ KLONLAYACAKLAR

Planın en tartışmalı bölümünü ise genetik müdahaleler oluşturuyor.

Warhound, öncelikle yüksek performans gösteren askeri ve görev köpeklerinden genetik materyal toplamayı ve bunları klonlamayı planlıyor.

Çalışmalarda özellikle Belçika Malinois, Alman çoban köpeği ve Labrador gibi görevlerde kullanılan ırklar üzerinde duruluyor.

Ardından gen düzenleme teknolojileri kullanılarak kalça displazisi ve kas hastalıkları gibi kalıtsal problemlerin azaltılması hedefleniyor.

Ancak şirketin planları bununla sınırlı değil.

Gelecekte köpeklerin koku alma yeteneğinin, hızının ve çevikliğinin artırılması gibi özellikler üzerinde de çalışılabileceği belirtiliyor. Hatta kurtlardan alınacak koku reseptörü genlerinin köpeklere aktarılması ihtimali de şirketin uzun vadeli fikirleri arasında.

“BİZE VADEDİLEN BİLİM KURGU GELECEĞİ BU”

Colossal Biosciences kurucusu Ben Lamm, projeyi anlatırken dikkat çeken şu ifadeyi kullandı:

“Bize vadedilen bilim kurgu geleceği işte bu.”

Warhound'un ilk klonlanmış köpeklerinin 2027'nin başlarında dünyaya gelmesi bekleniyor. Şirket, ilk hayvanların yaklaşık iki yıl içerisinde göreve hazır hale gelebileceğini öngörüyor.

Dolayısıyla kamuoyuna duyurulan proje henüz operasyonel bir “genetiği değiştirilmiş savaş köpeği” ortaya çıkarmış değil.

CIA BAĞLANTILI FONDAN YATIRIM

Projenin finansmanındaki isimler de dikkat çekiyor.

Warhound'a yatırım yapan kuruluşlar arasında In-Q-Tel bulunuyor. In-Q-Tel, ABD istihbarat ve ulusal güvenlik kurumlarının ihtiyaç duyduğu teknolojilere yatırım yapan, CIA ile uzun yıllardır bağlantılı risk sermayesi kuruluşu olarak biliniyor.

Sequoia Capital, ARK Invest ve Franklin Templeton da girişimin yatırımcıları arasında yer alıyor.

Şirketin başına ise Pentagon'un eski veri yöneticilerinden ve Palantir'de görev yapmış David Spirk getirildi.

KÖPEKLERE SAVAŞ TEKNOLOJİSİ GİYDİRİLECEK

Genetik müdahalenin yanı sıra köpeklerin savaş alanında teknolojik ekipmanlarla donatılması da planlanıyor.

Anduril'in geliştirdiği koruyucu ekipmanlar, sensörler, yazılım ve savaş alanı farkındalık teknolojilerinin köpekler üzerinde kullanılması hedefleniyor.

Şirket yetkilileri bunun hayvanların vücutlarına bilgisayar yerleştirilmesi anlamına gelmediğini; mevcut planın gelişmiş vücut zırhı ve giyilebilir teknolojiler olduğunu belirtiyor.

HAYVANLAR SAVAŞ TEKNOLOJİSİNİN PARÇASINA MI DÖNÜŞÜYOR?

Proje, genetik mühendisliğinin askeri amaçlarla kullanımının sınırlarının nereye kadar genişleyebileceği tartışmasını da beraberinde getiriyor.

Binlerce yıldır insanın yanında görev yapan köpeklerin artık klonlama, gen düzenleme ve savaş teknolojilerinin bir araya getirildiği özel askeri platformlara dönüştürülmek istenmesi, biyoteknolojinin savaş alanında ulaşabileceği noktayı gözler önüne seriyor.

Warhound ise projenin köpeklerin sağlığını ve güvenliğini artıracağını ifade ediyor. Şirket, programın hayvan refahı konusunda American Humane Society rehberliğinde yürütüleceğini bildiriyor.

Henüz ortada sahaya sürülmüş genetiği değiştirilmiş bir savaş köpeği bulunmasa da klonlama + gen düzenleme + askeri teknoloji üçlüsünü aynı projede buluşturan Warhound, savaş teknolojilerinde yeni ve tartışmalı bir dönemin kapısını aralıyor.