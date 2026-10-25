Gündeme oturacak tercih olacak! Artık gözler büyük derbide: %80 Lemina: %20 Sara
Gözler artık tamamen ligin dev maçına çevrilmiş durumda...
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Gözler artık tamamen ligin dev maçına çevrilmiş durumda...
Galatasaray'da yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde en çok merak edilen konulardan biri; orta alanda görev yapacak futbolcular... Batrakov ve Torreira garanti... Lemina-Sara arasında ise Lemina öne geçti.
Galatasaray yarın 21.30'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar kazanarak Kanarya ile arasındaki farkı 6 puana çıkarmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, derbi 11'ini büyük ölçüde belirledi. Sahaya Lille karşılaşmasının kadrosunun çıkması bekleniyor. Tek bir farkla...
Lille sınavında orta alanın merkezini Torreira, Sara ve Batrakov oluşturmuştu. Yarınki zorlu mücadelede Batrakov ile Torreira'nın yeri garanti... Fakat Sara yerini Lemina'ya kaptıracak gibi gözüküyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, Okan Buruk'un derbiye Lemina'yla başlayacağı öğrenildi.
Lemina ve Torreira'nın yan yana oynadığı maçlarda orta alandaki direncin arttığını düşünen Buruk, derbide de aynı formülü devreye sokmaya hazırlanıyor. Son haftalarda çıkışa geçen Aleksey Batrakov ise 3. bölgede hem gol atmaya hem de asist yapmaya çalışacak.
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