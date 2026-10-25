  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
600 bin kamu çalışanının gözü kulağı Antalya’daydı! Bakan Vedat Işıkhan’dan müjdeli toplu sözleşme açıklaması Resti çektiler bile: Bu iddia çok konuşulur: Fenerbahçe'den bedavaya gidecek! Büyük bir skorer kalitesine ulaştı artık: En skorer Türk: Orkun Kökçü! Mide bulandıran iddia! AK Partili ismi arayan Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu Bu rakamlar Galatasaraylıları coşturuyor: Ses getirecek istatistik: Osimhen Fenerbahçe'ye hiç kaybetmedi Gündeme oturacak tercih olacak! Artık gözler büyük derbide: %80 Lemina: %20 Sara Süper Lig’de dev derbi öncesi kitleler nefesini tuttu! Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi Bingöl'de yürekler ağza geldi! Frangos Frangulis: Türk savaş gemileri yine gelecek, gelmeden hazırlık yapalım yoksa geç kalacağız
Spor
5
Yeniakit Publisher
Gündeme oturacak tercih olacak! Artık gözler büyük derbide: %80 Lemina: %20 Sara

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gündeme oturacak tercih olacak! Artık gözler büyük derbide: %80 Lemina: %20 Sara

Gözler artık tamamen ligin dev maçına çevrilmiş durumda...

#1
Foto - Gündeme oturacak tercih olacak! Artık gözler büyük derbide: %80 Lemina: %20 Sara

Galatasaray'da yarınki Fenerbahçe derbisi öncesinde en çok merak edilen konulardan biri; orta alanda görev yapacak futbolcular... Batrakov ve Torreira garanti... Lemina-Sara arasında ise Lemina öne geçti.

#2
Foto - Gündeme oturacak tercih olacak! Artık gözler büyük derbide: %80 Lemina: %20 Sara

Galatasaray yarın 21.30'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar kazanarak Kanarya ile arasındaki farkı 6 puana çıkarmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk, derbi 11'ini büyük ölçüde belirledi. Sahaya Lille karşılaşmasının kadrosunun çıkması bekleniyor. Tek bir farkla...

#3
Foto - Gündeme oturacak tercih olacak! Artık gözler büyük derbide: %80 Lemina: %20 Sara

Lille sınavında orta alanın merkezini Torreira, Sara ve Batrakov oluşturmuştu. Yarınki zorlu mücadelede Batrakov ile Torreira'nın yeri garanti... Fakat Sara yerini Lemina'ya kaptıracak gibi gözüküyor. Son anda bir değişiklik olmazsa, Okan Buruk'un derbiye Lemina'yla başlayacağı öğrenildi.

#4
Foto - Gündeme oturacak tercih olacak! Artık gözler büyük derbide: %80 Lemina: %20 Sara

Lemina ve Torreira'nın yan yana oynadığı maçlarda orta alandaki direncin arttığını düşünen Buruk, derbide de aynı formülü devreye sokmaya hazırlanıyor. Son haftalarda çıkışa geçen Aleksey Batrakov ise 3. bölgede hem gol atmaya hem de asist yapmaya çalışacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi
Gündem

Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi

Sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarında eski AK Parti milletvekili, araştırma ve kampanya şirketi kurucusu Ertan Aydın tutuklama talebi..
Mustafa Kemal'in kız kardeşi Boğaz'da nasıl lüks yalı sahibi oldu?
Aktüel

Mustafa Kemal'in kız kardeşi Boğaz'da nasıl lüks yalı sahibi oldu?

Cumhuriyet’in ilk yıllarında gerçekleştirilen mülk tasfiyeleri, bazı uygulamalar üzerinden yeniden tartışmaya açılıyor. Mustafa Kemal’in kız..
Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?
Gündem

Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun Gaziantep Forum’daki açıklamalarını köşesine taşıyan yazar Aydın Başar, Bardakoğlu’..
Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?
Gündem

Akit TV LGBT hakkında sordu! Sarıgül ne cevap VER’me’Dİ?

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında korumasıyla cinsel ilişki yaşadığı iddiasıyla daha önce gündeme getirilen görüntül..
'Erdoğan' diyeni katlettiler!
Dünya

'Erdoğan' diyeni katlettiler!

15 Temmuz gecesi Suriye’de yaşananları anlatan Türkmen Abdurrahman “Rejim askerleri ‘Erdoğan’dan kurtulduk’ diye sevindi. Ancak kalkışma baş..
Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Başkan Erdoğan: Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum
Gündem

Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Başkan Erdoğan: Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Mil..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23