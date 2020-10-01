  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowki kazandı
Spor

UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowki kazandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:45:02 -
UEFA'nın en iyi oyuncu ödülünü Robert Lewandowki kazandı

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu gruplarının belirlendiği törende, geçen sezonun en iyilerine verilen ödüller de sahiplerini buldu.

Yılın en iyi oyuncusu ödülüne, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde zirveye çıkan Bayern Münih'in Polonyalı santrforu Robert Lewandowski sahip oldu. Kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görülen ve geçen sezonun en iyi forveti de seçilen Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'ni 15 golle zirvede tamamlamıştı.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli eski yıldız Didier Drogba ise futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü.

Geçen sezonun en iyilerine verilen ödüller, erkekler ve kadınlarda şöyle:

En iyi kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon)

En iyi savunmacı: Joshua Kimmich (Bayern Münih), Wendie Renard (Olympique Lyon)

En iyi orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon)

En iyi forvet: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)

En iyi teknik direktör: Hansi Flick (Bayern Münih), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon)

En iyi oyuncu: Robert Lewandowski (Bayern Münih), Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea)

UEFA Başkanlık Ödülü: Didier Drogba

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...
Gündem

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Derhal durdurulmazsa...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ederken Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan Ermenistan'a ültimatom geldi. ..
İkinci el otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor
Otomotiv

İkinci el otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor

İkinci el otomobil piyasasında fahiş fiyat artışı devam ediyor. Oto pazarında 25 yaşındaki araca 60 bin lira değer biçiliyor.
Komşu için olay çıkış: İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti
Gündem

Komşu için olay çıkış: İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına değindiği yazısında bölgede işgalci konumda bulunan Ermenistan'a verdiği dest..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay