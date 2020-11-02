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Spor UEFA'dan Murat Ilgaz ve Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev
Spor

UEFA'dan Murat Ilgaz ve Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:01:30 -
UEFA'dan Murat Ilgaz ve Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev

İSTANBUL (AA) - UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile İspanya'nın Atletico Madrid takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ilgaz'ın hakem gözlemcisi olarak görev üstleneceği mücadele, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.

UEFA Gözlemcisi Deniz Dilan Gökçek İşcan da Rusya'nın CSKA ile Estonya'nın Flora takımları arasında 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görev alacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki CSKA Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

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