UEFA'dan Komşu'ya şok! 2 yıl men cezası verildi UEFA, 27 Kasım 2018'de oynanan AEK - Ajax maçında çıkan olaylar nedeniyle Yunan ekibine 2 yıl ertelemeli men cezası verdi.

UEFA, 27 Kasım 2018'de oynanan AEK - Ajax maçında çıkan saha olayları sebebiyle Yunan kulübüne 2 yıl ertelemeli men cezası verildi. Ajax'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada Yunan taraftarlarının çıkardığı olaylar kulübe pahalıya patladı. Atina'da oynanan maçta meşale yakma, sahaya girme, kurallara aykırı organizasyon gibi sebeplerden ötürü, kulübe 2 yıl ertelemeli men cezası verildi. Öte yandan kulübe 80 bin dolar da para cezası uygun görüldü.

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