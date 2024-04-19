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Spor UEFA'dan İrfan Can Kahveci paylaşımı! Aday oldu
Spor

UEFA'dan İrfan Can Kahveci paylaşımı! Aday oldu

Yeniakit Publisher
2024-04-19 15:40:11 - 2024-04-19 15:40:10
UEFA'dan İrfan Can Kahveci paylaşımı! Aday oldu

İrfan Can Kahveci Olympiacos maçında attığı gol UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın Golü'ne aday gösterildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa, Fiorentina, Club Brugge ve Olympiakos, yarı finale yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli oldu.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümlerini 1-0 önde tamamladığı maçta, Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.

Belçika temsilcisi Club Brugge ise ilk maçta 1-0 yendiği Yunanistan'ın PAOK takımını rövanşta da 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Yarı finalde Aston Villa ile Olympiakos, Fiorentina ile de Club Brugge eşleşti.
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Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki finalde belli olacak.

İRFAN CAN HAFTANIN GOLÜNE ADAY

İrfan Can Kahveci'nin attığı goller, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 'Haftanın Golü'ne aday gösterildi.

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