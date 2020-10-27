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Spor UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Spor

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Yeniakit Publisher
2020-10-27 14:00:14 -
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, İtalya'nın Milan ile Çekya'nın Sparta Prag takımları arasında 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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