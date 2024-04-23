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Spor UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!
Spor

UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 14:19:00 -
UEFA'dan Halil Umut Meler kararı!

UEFA Hakem Komitesi, EURO 2024'te oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakemi seçti. UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı.

UEFA Hakem Komitesi, EURO 2024'te oynanacak 51 maçta görev alacak 18 hakemi seçti. UEFA'nın seçtiği hakemler arasında Halil Umut Meler de yer aldı.

EURO 2024'te düdük çalacak hakemler şöyle:

Artur Soares Dias (Portekiz)

Jesus Gil Manzano (İspanya)

Marco Guida (İtalya)

Istvan Kovacs (Romanya)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ivan Kruzliak (Slovakya)

François Letexier (Fransa)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Sandro Scharer (İsviçre)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clement Turpin (Fransa)

Slavko Vincic (Slovenya)

Felix Zwayer (Almanya)

EURO 2024 HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.

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