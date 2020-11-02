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Spor UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'yi görev
Spor

UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'yi görev

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:41:56 -
UEFA'dan hakem Cansu Tiryaki'yi görev

İSTANBUL (AA) - UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'yi Kazakistan'ın Okzhetpes Women ile Gürcistan'ın WFC Lanchkhuti takımları arasında 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kazakistan'daki Kazhimukan Munaytpasov Stadyumu'nda TSİ 12.00'de başlayacak müsabakada, Tiryaki'nin yardımcılıklarını Sedef Aktan ve Mürvet Yavuztürk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

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