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Spor UEFA'dan FIFA'ya Dünya Kupası uyarısı
Spor

UEFA'dan FIFA'ya Dünya Kupası uyarısı

FIFA'nın Dünya Kupası'nın 4 yerine 2 yılda bir yapılması teklifine UEFA'nın başkanı Alexander Ceferin, bu konuda oylamaya gitmenin çok ağır sonuçları olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 05:36:00 - 2021-10-21 05:37:05
UEFA'dan FIFA'ya Dünya Kupası uyarısı

Spor dünyasının gündeminde, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA’nın, "Dünya Kupası 4 yerine 2 yılda bir yapılsın, uluslararası futbol takviminde revizyona gidilsin" teklifi var.

Son olarak FIFA, UEFA’ya bağlı 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

'Oylamaya zorlamayın'

Reuters'te yer alan habere göre toplantıda, UEFA Başkanı Alexander Ceferin, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu aralık ayında herhangi bir oylamayı zorlamaması konusunda uyardı.

"Kötü sonuçlar doğurabilir"

Habere göre, Ceferin, "Ciddi şekilde, sizden ve FIFA’dan herhangi bir oylama yapılması için şartları zorlamamanızı rica ediyorum çünkü bu futbol için çok kötü sonuçlar doğurabilir." dedi.

20 Aralıkta oylama yapılabilir

FIFA’nın 20 Aralık’ta 211 üye federasyonun katılımı ile küresel bir zirvede takvim değişikliği planını oya sunabileceği belirtiliyor.

UEFA Başkanı Ceferin, kulüpler ve ligler gibi konunun farklı taraflarının oy hakkı olmadığını, böyle bir oylamanın onların varlığına zarar vereceğini söyledi.

Bazı ülkeler eleştirdi

Aynı toplantıda, İtalya, Romanya, Almanya, Portekiz gibi farklı federasyonların da eleştiride bulunduğu öğrenildi.

Infantino: Farklı önerilere açığız

Infantino ise eleştirilere karşı, farklı önerilere açık olduklarının altını çizdi.

Arsene Wenger: Bu format ömürünü doldurdu

Bu arada FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger, teklifin detaylarını yayınladığı video klipte anlattı. Wenger, futbolu geliştirmenin arayışı içinde olduklarını belirterek, var olan formatın ömrünü doldurduğunu söyledi.

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