"Soytarı Deniz" hakkında istenen ceza belli oldu

Deniz Göktaş, aylar önce yaptığı gösteride tepki çeken ifadeler kullandı. Göktaş'ın YouTube'da yayımladığı 'Ölü Deniz' isimli stand-up gösterisi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Göktaş, 'komedi' adı altında Kur’an-ı Kerim ile dalga geçen ifadeler kullandı. Bu kapsamda hakkında soruşturma başlatılan Göktaş tutuklandı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Tutukluluk süreci devam ederken önemli bir gelişme yaşandı.

Deniz Göktaş hakkında istenen ceza belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu komedyen İmran Deniz Göktaş hakkında 24 Haziran 2026’da YouTube’da “Ölü Deniz” adlı gösterisindeki sözleri nedeniyle iddianame düzenledi.

Başsavcılık, Göktaş’ın söz ve ifadelerinin Türk Ceza Kanunu’nun 299/1-2. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret”, 216/1. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve 215. maddesinde düzenlenen “suçu ve suçluyu övme” suçlarını oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Göktaş hakkında, üç suçlamayla iki yıl sekiz aydan 11 yıl iki aya kadar hapis cezası istendi.