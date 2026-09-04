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Silivri'de gemi batmıştı... Konumu belirlendi!

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Silivri'de gemi batmıştı... Konumu belirlendi!

MSB'den yapılan açıklamada, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı.

2 Eylül sabaha karşı yaşanan olayda, 4 bin tonu aşkın rulo sac taşıyan “Tuğberk İmamoğlu” isimli Türk bayraklı ticari gemi, boş durumdaki “Alsu” isimli petrol ve kimyasal tankeri ile çarpışarak dakikalar içinde sulara gömülmüştü.

Geminin yerini TCG Akın tespit etti

MSB’den yapılan açıklamada, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerini Deniz Kuvvetleri'nden TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisinin tespit ettiği bildirildi.

Bakanlık, Deniz Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarına koordineli şekilde devam ettiğini belirtti.

Kazadan hemen sonra bölgeye gitmişti

Kazanın ardından MSB; bölgeye TCG Salihreis fırkateyni, TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, bir çıkarma gemisi, bir hücumbot ve İHA sevk ederek su altı arama tarama faaliyetlerini derin su derinliğinde titizlikle yürüttü.

Adli makamların başlattığı soruşturma kapsamında kusur ve ihmaller incelenirken, enkaz yerinin belirlenmesiyle birlikte batan gemide bulunan ve halen kendilerinden haber alınamayan 10 Türk mürettebatı arama kurtarma çalışmalarında su altı operasyonlarına odaklanıldı.

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