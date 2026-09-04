Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı! CHP’li Berhan Şimşek’ten istifa kararı
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Kadına yönelik şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan CHP’li Berhan Şimşek, MYK üyeliğinden istifa etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in kız arkadaşı Özlem Şanver, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek nisan ayında mahkemeye başvurdu.
Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Şimşek hakkında iki ay ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.
Şimşek hakkında verilen uzaklaştırma kararının iki ay daha uzatıldığı belirtildi.
Şanver’in geçmişte verdiği ifadelerde de Şimşek’in kendisine fiziksel şiddet uyguladığı, hakaret ve tehditte bulunduğu yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI
Olaya ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Şimşek'in Şanver'ın ayağına bastığı ve şiddet uyguladığı anlar yer alıyor.
Şiddet görüntülerinin ardından Berhan Şimşek'in partisinin MYK üyeliği görevinden istifa ettiği öğrenildi.