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Dünya Bu görüntüleri Orkun Özeller ve Türker Ertürk görmesin: Devlet kurdu dedikleri YPG teslim oldu!
Dünya

Bu görüntüleri Orkun Özeller ve Türker Ertürk görmesin: Devlet kurdu dedikleri YPG teslim oldu!

Yeniakit Publisher
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“Sınırımızda DEAŞ olacağına PYD olsun” diyen emeli amiral Türker Ertürk ve “YPG devlet kurdu bile, artık hiçbir güç karşısında duramaz” diyen emekli albay Orkun Özeller’in sözleri hafızalardaki yerini korurken, kendini fesheden YPG, tüm askeri teçhizatları Suriye’ye teslim etmeye başladı. Suriye ordusu tarafından teslim alınan ağır silahlar, Halep’e sevk edilirken görüntülendi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin kendisini feshederek devlete entegre olduğunu açıklamasının ardından Suriye ordusuna teslim edilen ağır silahların nakil süreci görüntülendi. Brandalarla örtülen zırhlı araç ve mühimmat yüklü askeri konvoylar, Şam yönetiminin kontrolündeki Halep’e gönderildi.

Fesih sürecinin ardından örgütün elinde kalan tüm ağır ve orta ölçekli silahlar ile zırhlı araçların kademeli olarak Şam yönetimine teslim edileceği açıklanmıştı.

Bu kapsamda bölgede son derece önemli bir gelişme yaşandı.

NAKİL SÜRECİ GÖRÜNTÜLENDİ

PKK/YPG tarafından Suriye Ordusu'na teslim edilen ağır silah ve askeri teçhizatların nakil süreci, bölgedeki yerel kaynaklar tarafından görüntülendi.

Teslimatın operasyonel boyutunu gözler önüne seren o anlar, çevre sakinlerinin kameralarına anbean yansıdı.

Yayımlanan kayıtlarda, örgüte ait çok sayıda ağır vasıta, zırhlı araç ve mühimmatın askeri kamyonlara yüklenerek taşındığı net bir şekilde görülüyor.

Ağır iklim şartlarından ve yoğun toz bulutlarından korunması amacıyla üzerleri brandalarla sıkıca örtülen silah yüklü lojistik konvoyların, Şam yönetiminin kontrolündeki Halep kentine doğru sevk edildiği açıklandı.

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