UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda İspanya'nın Sevilla ile Fransa'nın Rennes takımları arasında 28 Ekim 2020 Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla şehrindeki Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

Mücadelede Szymon Marciniak VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.