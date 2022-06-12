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Spor UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
Spor

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 13:08:00 -
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup maçında Ukrayna ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski im Wladyslawa Krola Stadyumu'nda 14 Haziran Salı günü saat 21.45'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Abdullah Bora Özkara ise AVAR koltuğunda oturacak.
 

 
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