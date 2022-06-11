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Spor UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü
Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 10:20:00 -
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü

A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Avusturya-Fransa: 1-1

Danimarka-Hırvatistan: 0-1

B Ligi

2. Grup:

Arnavutluk-İsrail: 1-2

C Ligi

3. Grup:

Azerbaycan-Slovakya: 0-1

Belarus-Kazakistan: 1-1

D Ligi

1. Grup:

Moldova-Letonya: 2-4

Andorra-Lihtenştayn: 2-1

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