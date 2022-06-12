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Spor UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 10 karşılaşmayla tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 03:13:00 -
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B ve C liglerinde 10 maç oynandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın son finalistlerini karşı karşıya getiren A Ligi 3. Grup mücadelesinde İngiltere, sahasında İtalya ile 0-0 berabere kaldı. Aynı gruptaki Macaristan-Almanya maçı ise Zsolt Nagy ve Jonas Hofmann'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

A Milli Takım, deplasmanda karşılaştığı Lüksemburg'u Hakan Çalhanoğlu (penaltı) ve Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 yenerek üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Hollanda, sahasında ağırladığı Polonya ile 2-2 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup:

İngiltere-İtalya: 0-0

Macaristan-Almanya: 1-1

4. Grup:

Hollanda-Polonya: 2-2

Galler-Belçika: 1-1

B Ligi

1. Grup:

Ukrayna-Ermenistan: 3-0

İrlanda-İskoçya: 3-0

3. Grup:

Karadağ-Bosna Hersek: 1-1

Romanya-Finlandiya: 1-0

C Ligi

1. Grup:

Faroe Adaları-Litvanya: 2-1

Lüksemburg-Türkiye: 0-2

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