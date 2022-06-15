UEFA Uluslar Ligi Türkiye puanı kaç? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup puan durumu:
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. Futbolseverler Türkiye’nin grupta kaç puanı olduğunu merak ediyor. Milli takım fikstürü:
Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup'ta çıktığı 4 maçın tamamını kazandı. Grup lideri olan Türkiye'nin kaç puanı olduğu, bir sonraki maçta kimle karşılaşacağı merak ediliyor.
UEFA Uluslar Ligi Türkiye puanı kaç? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup puan durumu:
Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1.Grup maçında son olarak Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Futbolseverler ise A Milli Takım’ın puan durumunu ve gelecek maçta kiminle karşı karşıya geleceğini araştırmaya başladı.