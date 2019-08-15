UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool oldu
- 44. UEFA Süper Kupa'da Chelsea'ye penaltı atışlarında üstünlük kuran Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü15 Ağustos 2019 Perşembe 01:19
İSTANBUL (AA) - 44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi İngiltere'nin Liverpool takımı oldu.
Vodafone Park'ta bir başka İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü.
Kupayı 1977, 2001 ve 2005'te kazanan Liverpool, 2019'da da bu başarıyı bir kez daha yakaladı.
- Chelsea 3. kez kaybetti
Kupayı sadece 1998'de kazanabilen Chelsea, 3. kez kupayı rakiplerine kaptırdı.
2012'de Atletico Madrid ve 2013'te Bayern Münih'e mağlup olan Chelsea, 2019'da ise Liverpool karşısında kupayı yitirdi.
- Süper Kupa maçları
Organizasyonda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
|Yıl
|Maç
|Sonuç
|1973
|Ajax-Milan
|0-1, 6-0
|1975
|Dinamo Kiev-Bayern Münih
|1-0, 2-0
|1976
|Anderlecht-Bayern Münih
|1-2, 4-1
|1977
|Liverpool-Hamburg
|1-1, 6-0
|1978
|Anderlecht-Liverpool
|3-1, 1-2
|1979
|Nottingham Forest-Barcelona
|1-2, 1-0
|1980
|Valencia-Nottingham Forest
|1-2, 1-0
|1982
|Aston Villa-Barcelona
|0-1, 3-0 (uzatma)
|1983
|Aberdeen-Hamburg
|0-0, 2-0
|1984
|Juventus-Liverpool
|2-0
|1986
|Steaua Bükreş-Dinamo Kiev
|1-0
|1987
|Porto-Ajax
|1-0, 1-0
|1988
|Mechelen-PSV Eindhoven
|3-0, 0-1
|1989
|Milan-Barcelona
|1-1, 1-0
|1990
|Milan-Sampdoria
|1-1, 2-0
|1991
|Manchester United-Kızılyıldız
|1-0
|1992
|Barcelona-Werder Bremen
|1-1, 2-1
|1993
|Parma-Milan
|0-1, 2-0 (uzatma)
|1994
|Milan-Arsenal
|0-0, 2-0
|1995
|Ajax-Real Zaragoza
|1-1, 4-0
|1996
|Juventus-Paris Saint Germain
|6-1, 3-1
|1997
|Barcelona-Borussia Dortmund
|2-0, 1-1
|1998
|Chelsea-Real Madrid
|1-0
|1999
|Lazio-Manchester United
|1-0
|2000
|Galatasaray-Real Madrid
|2-1 (uzatma)
|2001
|Liverpool-Bayern Münih
|3-2
|2002
|Real Madrid-Feyenoord
|3-1
|2003
|Milan-Porto
|1-0
|2004
|Valencia-Porto
|2-1
|2005
|Liverpool-CSKA Moskova
|3-1 (uzatma)
|2006
|Sevilla-Barcelona
|3-0
|2007
|Milan-Sevilla
|3-1
|2008
|Zenit-Manchester United
|2-1
|2009
|Barcelona-Shakhtar Donetsk
|1-0 (uzatma)
|2010
|Atletico Madrid-Inter
|2-0
|2011
|Barcelona-Porto
|2-0
|2012
|Atletico Madrid-Chelsea
|4-1
|2013
|Bayern Münih-Chelsea
|2-2 (5-4 penaltılarla)
|2014
|Real Madrid-Sevilla
|2-0
|2015
|Barcelona-Sevilla
|5-4 (uzatma)
|2016
|Real Madrid-Sevilla
|3-2 (uzatma)
|2017
|Real Madrid-Manchester United
|2-1
|2018
|Atletico Madrid-Real Madrid
|4-2
|2019
|Liverpool-Chelsea
|2-2 (5-4 penaltılarla)
(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Organizasyon, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi.)
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