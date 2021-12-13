UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura heyecanı başladı. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 16 takımın katıldığı son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Seri Başları: Manchester City, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Bayern Münih, Manchester United, Lille, Juventus
Seri Başı Olmayanlar: PSG, Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Inter, Benfica, Villarreal, RB Salzburg, Chelsea
Maçlar ne zaman oynanacak?
Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
- Real Madrid - Benfica
- Villarreal - Manchester City
- Atletico Madrid - Bayern Münih
- Salzburg - Liverpool
- Ajax - Inter Milan
- Chelsea - Lille
- Sporting Lizbon - Juventus
- PSG - Manchester United