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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

Medipol Başakşehir'in 4. torbadan katılacağı grup kuraları yarın İsviçre'de çekilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:22:43 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, TSİ 18.00'de İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Medipol Başakşehir, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

20 Ekim'de başlayacak grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alacak torbaların dağılımı şöyle:

1. torba: Bayern Münih (Almanya), Real Madrid, Sevilla (İspanya), Liverpool (İngiltere), Juventus (İtalya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya), Porto (Portekiz).

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Manchester City, Manchester United, Chelsea (İngiltere), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Borussia Dortmund (Almanya), Ajax (Hollanda).

3. torba: Dinamo Kiev (Ukrayna), Leipzig (Almanya), Inter, Lazio, Atalanta (İtalya), Olympiakos (Yunanistan).

4. torba: Medipol Başakşehir, *Lokomotiv Moskova (Rusya), *Olympique Marsilya, Rennes (Fransa), Club Brugge (Belçika), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Ferencvaros (Macaristan).


NOT: *Play-off turu maçlarının sonucuna göre 3. torbada yer alma ihtimali olan takımlar.


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