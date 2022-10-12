UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Gecenin önemli maçında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Portekiz ekibi Benfica'yı ağırladı.

Karşılaşma Kylian Mbappe ve Joao Mario'nun karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

Chelsea, Milan'ı deplasmanda da üzdü

E Grubu'nda oynanan maçta Chelsea, geçen hafta 3-0 mağlup ettiği Milan'ı deplasmanda da Jorginho ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle 2-0 yendi ve 7 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Real Madrid, uzatlamalarda 1 puanı kurtardı

F Grubu'nda yer alan son şampiyon Real Madrid, deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında Oleksandr Zubkov'un golüyle 1-0 geriye düşse de 90+5. dakikada Antonio Rudiger'in golüyle sahadan bir puanla ayrıldı. 10 puana sahip İspanyol ekibi, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

City, bu sezon ilk kez gol atamadı

G Grubu'nda lider Manchester City, deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

Manchester City forması giyen Riyad Mahrez'in 25. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı maçta, takım arkadaşı Sergi Gomez 30. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın skoru lehine çeviremediği mücadele 0-0 sona erdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada gol atamadı.

G Grubu'nda Borussia Dortmund ile Sevilla'nın 1-1 berabere kalmasının ardından 10 puanla lider durumda bulunan Manchester City, son 16 turuna çıkmayı garantileyen bir başka takım oldu.

Juventus, deplasmanda Maccabi Haifa'ya yenildi

H Grubu'nda ise İsrail'in Maccabi Haifa takımı, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Juventus'u Omer Atzili'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

20 yıl sonra ilk galibiyet

Ev sahibi takım, Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl sonra ilk galibiyetini elde ederken, Juventus son altı maçındaki dördüncü yenilgisini aldı.

Dördüncü haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Salzburg (Avusturya): 1-1

Milan (İtalya) - Chelsea (İngiltere): 0-2

F Grubu:

Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 0-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 1-1

G Grubu:

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere): 0-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya): 1-1

H Grubu:

Maccabi Haifa (İsrail) - Juventus (İtalya): 2-0

Paris Saint-Germain (Fransa) - Benfica (Portekiz): 1-1