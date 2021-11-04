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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 2. gün maçları sona erdi. İşte gecenin sonuçları.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 05:31:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarında 2. gün karşılaşmaları oynandı.

Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın tur umudu kalmadı

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.

Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.

A, B, C ve D gruplarındaki mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:

Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk

Milan 1-1 Porto

Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş

Borussia Dortmund 1-3 Ajax

Sheriff 1-3 İnter

Liverpool 2-0 Atletico Madrid

Manchester City 4-1 Club Brugge

Leipzig 2-2 PSG

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