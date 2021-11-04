UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 2. gün maçları sona erdi. İşte gecenin sonuçları.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarında 2. gün karşılaşmaları oynandı.
Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın tur umudu kalmadı
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.
Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.
A, B, C ve D gruplarındaki mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:
Real Madrid 2-1 Shakhtar Donetsk
Milan 1-1 Porto
Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş
Borussia Dortmund 1-3 Ajax
Sheriff 1-3 İnter
Liverpool 2-0 Atletico Madrid
Manchester City 4-1 Club Brugge
Leipzig 2-2 PSG