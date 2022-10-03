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Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda 2022-23 sezonu 3. hafta maçları yarın ve çarşamba günü oynanacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 16:40:00 -
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, yarın A, B, C ve D gruplarında, çarşamba günü ise E,F, G, H gruplarında maçlar oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Ekim Salı:

A Grubu: Liverpool (İngiltere) Rangers (İskoçya) (22.00), Ajax (Hollanda) - Napoli (İtalya) (22.00)

B Grubu: Porto (Portekiz) - Bayern Leverkusen (Almanya) (22.00), Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya) (22.00)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya) (19.45), Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya) (22.00)

D Grubu: Olimpik Marsilya (Fransa) - Sporting (Portekiz) (19.45), Eintracht Frankfurt (Almanya) - Tottenham (İngiltere) (22.00)

5 Ekim Çarşamba:

E Grubu: Salzburg (Avusturya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (19.45), Chelsea (İngiltere) - Milan (İtalya) (22.00)

F Grubu: Leipzig (Almanya) - Celtic (İskoçya) (19.45), Real Madrid (İspanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (22.00)

G Grubu: Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (22.00), Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) (22.00)

H Grubu: Juventus (İtalya) - Maccabi Haifa (İsrail) (22.00), Benfica (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa) (22.00)

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